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Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı

08 Haziran 2019 Cumartesi 21:48
Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı

BÜKREŞ - (AA) - Romanya'nın Köstence şehrinde Türk Dili Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Romanya Demokrat Türk Birliğinin desteğiyle bu yıl üçüncüsü organize edilen Türk Dili Günü kutlamalarına, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Demokrat Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman, Romanya azınlık Türk milletvekili Hüseyin İbrahim, TİKA Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan, yerel yetkililer, Türk iş adamları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Kuzey Makedonya'dan gelen yörük Türklerinin geleneksel kıyafetlerle sergiledikleri folklor gösterisi ve Moldova'nın Kongaz ilinden öğrencilerin Gagauz Türkçesi ile seslendirdikleri eserler ilgi gördü.

Büyükelçi Aramaz, burada yaptığı konuşmada, Müslüman-Türk-Tatar soydaşlara karşı benimsediği kucaklayıcı politika sebebiyle Romanya'ya, Türk diline verdikleri katkı sebebiyle de TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Biçer de Doburca bölgesinde uzun yıllar kendi dilini ve kimliğini muhafaza ederek huzur, barış ve birlik içindeki yaşamlarıyla örnek olan soydaşlara, Romanya Demokrat Türk Birliğine ve buna imkan sağlayan Romen makamlarına teşekkür etti.

Kutlamalar kapsamında bu yıl "Romanya'daki Türklerin Tarihi ve Gelenekleri" temasıyla düzenlenen Türkçe yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Romanya'da yaşayan Türk toplumuna desteklerinden dolayı Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Aramaz, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Turan, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, DEİK Türkiye-Romanya Komitesi Başkanı Ömer Süsli ve TİKA Koordinatörü Biçer'e plaket takdim edildi.

Romanya'da Türk toplumunu temsil eden siyasi parti Romanya Demokrat Türk Birliğinin milletvekili İbrahim Hüseyin'in teklifiyle ülkede her yıl 5 Haziran'ın Türk Dili Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 21:48
  1. Romanya
  2. Türk dili kutlaması

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