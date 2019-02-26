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Romanya’da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü Balıkçı Barınağına kayıtlı balıkçı teknelerine Romanya sahil güvenlik ekipleri tarafından uluslararası karasularında ateş açıldı.

26 Şubat 2019 Salı 18:55
Romanya’da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü Balıkçı Barınağına kayıtlı balıkçı teknelerine Romanya sahil güvenlik ekipleri tarafından uluslararası karasularında ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan 3 balıkçıdan biri olan Serdal Memiş yaşadıklarını anlattı.


20 Şubat tarihinde Romanya’nın yaklaşık 50 mil açığında meydana gelen olayda, Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı Barınağı’ndan hareket eden ’Ostik Şenol’ adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldığı iddia edilen balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açıldı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline gerçek mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Bir süre sonra Romanya Sahil Güvenlik ekipleri geri çekildi. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul’a döndü.


Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tayfanın panik yaşadığı o anlarda İsa Memiş’in elinden yaralandığı, bazı balıkçıların ise tekbir getirdiği görülüyor.



“Tekneyi batırmak ve bizi öldürmek istediler”


Olayda yaralanan teknede bulunan ve yaralanan balıkçı Serdal Memiş, Romanya Sahil Güvenlik gemisinin kendilerini öldürmek ve tekneyi batırmak için ateş açtığını savundu. Memiş, “Romanya açıklarında kalkan avcılığı yapıyoruz. 4-5 yıldır bu işi yapıyoruz. Her yıl çarpışıyoruz ama bu seneki çarpışma biraz daha sıkıntılı oldu. Bende ve diğer 2 kişi de yaralanmalar var. Uçaksavar parçaları geldi. Bu sefer bizim teknemizi kesinlikle batırmak ve kaçmak peşindelerdi. Olay saat 06.30 sıralarında başladı, 13.30’a kadar sürdü” dedi.



"Teknemiz batmasın diye kendimizi merminin önüne attık"


Yaralı balıkçılardan İsa Memiş ise olayı şöyle anlattı:


“Sabah saatlerinde çatışma başladı. Amaçları bizi batırmaktı. Uçaksavar ile bu zamana kadar hiç yaşam mahallerine ateş açmıyorlardı, hep su kesimlerine ateş açılıyordu. Bu sefer direkt adamlara ateş ettiler, mermi bacağımın arasından geçti. Vücudumuza şarapnel parçaları geldi. Çeşitli yerlerden yaralandık, yatağımızın içerisinde bile mermi parçaları vardı. Teknemiz batmasın diye kendimizi merminin önüne attık.”




"Öldürme amaçlı bir girişim"


Teknenin tayfalarından Samet Demir de daha önceleri yaşanan olayların korkutma amaçlı olduğunu ancak bu kez öldürme amaçlı bir girişim olduğunu belirtti. Demir, “Uluslararası sularda vurma yetkileri olmadığından biz kendimizi koruduk. Bu sefer gelen mermiler sadece bize yönelikti. Çeşitli yerlerimizden yaralandık. Keleş ve uçak savar ile ateş açıldı. Yurt dışı yaptığımız için de zaten cezamızı yedik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:55
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