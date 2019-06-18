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Romanya'da "Kemal Karpat" konferansı

18 Haziran 2019 Salı 22:10
Romanya'da "Kemal Karpat" konferansı

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği, Bükreş ve Köstence Ovidius Üniversitesi işbirliğinde, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın anısına konferans düzenlendi.

"Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne: Diploması, İdeoloji, Toplum" adlı konferansa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın yanı sıra tarihçiler, uzmanlar ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Hakan Kırımlı, 30 yıl önce öğrencisi olduğu Kemal Karpat'ın çeşitli alanlarda derin analizlerle hazırladığı, odağında insan, toplum ve kültürün yer aldığı çok sayıda kitabı ve makaleleri olduğunu söyledi.

Kırımlı, Karpat'ın Osmanlı Balkan ve Türk tarihi konularında önemli yapıtlar verdiğini ve Romanya ve Türkiye tarafından unutulmaması gereken bir değer olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Aramaz ise Karpat'ın hem uluslararası bir akademisyen hem de Türkiye ve Romanya arasında bir köprü olarak çok önemli bir sembol olduğunu vurguladı.

Aramaz, Karpat'ın Romanya'daki anısını yaşatmak için faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer de Karpat'ın Türkiye ve Romanya'nın ortak bir değeri olduğunu söyledi.

Biçer, Karpat'ın ''Sarı Saltuklar Diyarı Babadağ" kitabının TİKA tarafından Romence diline çevrildiğini aktardı.

Kemal Karpat'ın yeğeni Sebahat Kaya da konferansı düzenleyenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 22:10
  1. “Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne: Diploması
  2. ideoloji
  3. Kemal Karpat
  4. Romanya
  5. TİKA
  6. Toplum”

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