Romanya’da kaçırılan genç kız için halk sokağa döküldü

Romanya’da binlerce kişi, kaybolan 15 yaşındaki genç kızının bulunamamasında polis ve savcılık ihmali nedeniyle hükümeti protesto etti.

Romanya’nın Caracal şehrinde, evine gittiği sırada arabasına bindiği bir adam tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu, arama çalışmalarının ilk 72 saatinde bulunamayınca polis tarafından öldü kabul edildi. Binlerce Romanyalı, olaya geç tepki veren yetkililere karşı sokaklara döküldü.

Çarşamba günü Alexandra Macesanu, 3 kez acil ihbar hattını arayarak Caracal’da aracına bindiği bir adam tarafından kaçırıldığını ihbar etmişti. Yetkililerin kızın konumunu tespit etmeleri ve tutulduğunu varsaydıkları eve girmeleri 19 saat sürmüştü. Girilen evde, Macesanu’ya ait olduğuna inanılan bazı takılar ile kan ve doku parçaları bulunmuştu. Polis, bulunan delilerin 15 yaşındaki Macesanu’ya ve Nisan ayında kayıp olduğu bildirilen 18 yaşındaki bir başka genç kıza ait olduğundan şüpheleniyor. Ancak adli tıp uzmanları kimliklerini henüz doğrulamadı. Evin sakini tamircilik yapan şüpheli Gheorghe Dinca (65), hakkında soruşturma yapılmak üzere gözaltına alındı.

Bükreş şehir merkezinde dün toplanan yaklaşık 2 bin kişi, olayı ele alış biçimi nedeniyle eleştirdikleri yetkilileri protesto etti. Protestocular, ellerinde “Yolsuzluk öldürür”, “Kanı sizin elinizde” ve “Romanya öldürüldü” yazılı pankartlar taşıdı. İçişleri Bakanlığına yürüyen göstericiler, binanın önünde mum yakıp çiçek bıraktı. Göstericiler, protestonun “yetkililerin ilgisizliği, yeteneksizliği ve empati yoksunluğu” nedeniyle düzenlendiğini ifade etti.

Romanya’nın diğer şehirlerinde de daha küçük çaplı protestolar devam ediyor. Bir polis şefi ve iki ilçe yetkilisi cuma günü akşam saatlerinde kovuldu. Dün açıklama yapan Başbakan Viorica Dancila, tecavüzcülere, pedofililere ve katillere daha sert cezalar vermek için referandum çağrısında bulunmak istediğini söyledi.

Hakimlerden oluşan profesyonel bir dernek tarafından dün yapılan açıklamada, yargı yasalarındaki yapılmış olan ve ceza kanununda beklemedeki değişiklikler “Yolsuzluktan mahkum olanları kayırdı. Suçları araştıranları, ihtiyaç duydukları teknik ve yasal araçlardan mahrum ederek kanunun işleyişini zayıflatmak, tüm Romanyalılar’ın hayatlarını ve güvenliğini tehlikeye atıyor” denildi.