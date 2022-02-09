Romanya'da faiz krizi!

Romanya Merkez Bankası enflasyonda çift hane beklentisiyle politika faizini artırdı.

Banka enerji fiyatlarının ikinci çeyrekte enflasyonu çift hanelere yükselteceği beklentisiyle politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.5'e yükseltti. Bloomberg anketine katılan analistlerin tahmini 25 baz puan artıştı. Banka böylece Ekim'den bu yana 3 kez faiz artırdı.

Banka mevduat faizini de yüzde 1'den yüzde 1.5'e çekti. Açıklamada yıllık enflasyonun 2. çeyrekte de ivmeleneceği ve çift haneye ulaşacağı belirtildi.

Politika yapıcıların cuma günü yeni enflasyon tahminlerini açıklaması bekleniyor. Ülkede enflasyon Aralık ayında yüzde 8.2'ye yükselmişti. Enflasyonun 2023'ten önce Merkez Bankası'nın yüzde 1.5 - 3.5 aralığındaki hedefine ulaşması beklenmiyor.

Ülkede artan Kovid-19 vakalarının ise ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği ifade ediliyor. Buna rağmen ekonomik büyümenin yüzde 4'ün üzerinde kalması bekleniyor.