Romanya’da dev hortum Romanya’nın başkenti Bükreş’in 70 kilometre kuzeyinde meydana gelen dev hortum en az 7 kişinin yaralamasına yol açtı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’in 70 kilometre kuzeyinde meydana gelen dev hortum en az 7 kişinin yaralamasına yol açtı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’in 70 kilometre kuzeyindeki Drajna’da meydana gelen dev hortum korkuttu. Bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşatan doğa olayında en az 7 kişinin yaralandığı belirtilirken içinde 39 yolcu bulunan otobüsün de devrildiği belirtildi.

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