0553 313 94 23

Romanya'da Bronz Çağı'ndan kalma kılıç bulundu!

Romanya'da yapılan bir arkeolojik kazıda, bir çukura gömülü olarak bulunan üç bin yıllık kılıç bulundu. Buzau kentinde taşlık bir arazide yapılan kazıda kılıca ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:57
Romanya'da Bronz Çağı'ndan kalma kılıç bulundu!

BRONZ ÇAĞI'NDAN KALMA

Arkeologlar, kentteki son yıllarda ortaya çıkan en önemli eser niteliği taşıdığı kaydedilen kılıcın, Bronz Çağı'na ait olduğunu bildirdi.

Yarım metre uzunluğundaki kılıcın sapının çabuk bozulan bir malzemeden yapıldığı için yok olduğu belirlendi.

ÖNEMLİ BİR KİŞİYE AİT

Bir çukurda bulunan kılıcın önemli bir kişiye ait olduğu ve kendisi tarafından gömüldüğü tahmin ediliyor.

Buzau Müzesi'nde sergilenecek kılıcı bulan işçinin ödüllendirileceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:57
  1. Romanya
  2. arkeolojik kazı
  3. tarih öncesi
  4. bronz çağı
  5. tarihi kılıç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    11 aylık bebek katledildi, HDP'yi Meclis'e sokanların Cumhurbaşkanı adayı bakın ne yazdı!
    1. 11 aylık bebek katledildi, HDP'yi..
    2. Beşiktaş yeni Talisca'sını İspanya'da..
    3. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer..
    4. Galatasaray'dan sürpriz transfer!
    5. Ahmet Şık şimdi de millete hakaret etti
    6. BÇG’ye engel olabilecek subaylar YAŞ..
    7. İTO açıkladı: Fiyatlar arttı!
    8. İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika..
    9. Eski milletvekili Göksel için TBMM'de..
    10. Mustafa Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    11. FETO'nun talimatı işe yaramadı! Birer..
    12. Yürek burkan olay: Görme engelli..
    13. Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk..
    14. Türkiye'yi yasa boğan saldırıda..
    15. 15 Temmuz'da sala okuduğu için darp..
    16. TFF'den VAR açıklaması! 'Çığır açacak'
    17. Bu kamplara dikkat! Gençlerin..
    18. Rusya'dan çok sert İdlib açıklaması!
    19. 5 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar! 7..
    20. Okullarda cep telefonu yasağı kabul..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018