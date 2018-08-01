Romanya'da Bronz Çağı'ndan kalma kılıç bulundu!

BRONZ ÇAĞI'NDAN KALMA

Arkeologlar, kentteki son yıllarda ortaya çıkan en önemli eser niteliği taşıdığı kaydedilen kılıcın, Bronz Çağı'na ait olduğunu bildirdi.

Yarım metre uzunluğundaki kılıcın sapının çabuk bozulan bir malzemeden yapıldığı için yok olduğu belirlendi.

ÖNEMLİ BİR KİŞİYE AİT

Bir çukurda bulunan kılıcın önemli bir kişiye ait olduğu ve kendisi tarafından gömüldüğü tahmin ediliyor.

Buzau Müzesi'nde sergilenecek kılıcı bulan işçinin ödüllendirileceği ifade edildi.