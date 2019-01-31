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Romanya'da AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Toplantıda, AB'nin gündemindeki konular, Balkanlar ve Venezuela'daki gelişmeler ele alınacak

31 Ocak 2019 Perşembe 16:56
Romanya'da AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Birliğe üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı başladı.

Başkent Bükreş'te AB üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenen Gymnich Toplantısı'ndan önce aile fotoğrafı çekildi.

Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, başkent Bükreş'teki toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Melescanu, konuşmasında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya arasında yapılan nükleer anlaşmaya değinerek, anlaşmanın bölge ve dünyanın güvenliği için önemli bir çözüm olduğu görüşünü paylaştı.

Toplantıda, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirileceğini belirten Melescanu, Suriye'de insani yardım, siyasi süreç ve göçmenlik konularının toplantıda masaya yatırılacağını kaydetti.

Melescanu, Venezuela'daki gelişmelerin de toplantının gündeminde olacağı bilgisini paylaşarak, bu ülkedeki muhalifleri de dinleyerek demokratik bir karar alınması için görüşeceklerini dile getirdi.

Toplantıya, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Melescanu başkanlık edecek.

Toplantıda, iki çalışma oturumu düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini ve Romanya Dışişleri Bakanı Melescanu'nun davetine icabetle toplantıya iştirak edecek.

AB üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yarın Mogherini ve Melescanu'nun ortak basın toplantısıyla sona erecek.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, geçen pazartesi yaptığı basın brifinginde, söz konusu toplantıda Venezuela'daki gelişmelerin ele alınacağını bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığının dünkü yazılı açıklamasında da "Gymnich Toplantısı" formatının, dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıdığı belirtilerek, "Söz konusu toplantıda, AB üyesi ve aday ülkelerin ortak çıkarlarının ve sınamalarının bulunduğu alanlar özelinde Çin ile Balkanların geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca AB sürecimiz ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülmektedir." ifadeleri yer almıştı.


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:56
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  2. AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı
  3. Çavuşoğlu
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  5. Romanya
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