Romanya Cumhurbaşkanından Türk Büyükelçiye nişan

Romanya Cumhurbaşkanından Türk Büyükelçiye nişan30 Kasım 2018 Cuma 23:24
BÜKREŞ (AA) - Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı "Ulusal Liyakat Nişanı"na layık gördü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Iohannis'in, Bükreş'te görev süresi sona eren Büyükelçi Ertaş'a nişan verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, Iohannis'in, Büyükelçi Ertaş'ı, Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'nun önerisiyle Ulusal Liyakat Nişanı'na layık gördüğü ifade edildi.
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