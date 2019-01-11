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Romanya AB dönem başkanlığını devraldı

11 Ocak 2019 Cuma 00:13
Romanya AB dönem başkanlığını devraldı

BÜKREŞ (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya, AB Konseyi dönem başkanlığını Avusturya'dan devraldı.

Dönem başkanlığı devir teslim töreni, AB liderlerinin katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş’te yapıldı.

Atheneum Konser Salonu'nda düzenlenen törene, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Romanya Senato Başkanı Calin Popescu Tariceanu ile Başbakan Viorica Dancila katıldı.

Törende konuşan Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, ülkesinin AB üyeliğinin 12. yılında üstlendiği dönem başkanlığında birlik içinde ve uyumlu bir AB için çalışacaklarını vurguladı.

Iohannis, 2019'un ilk çeyreğinin AB'nin geleceği için belirleyici olacağını da belirterek, AB'nin şu anda Brexit, göç ve güvenlik gibi hem içeride hem de dışarda çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Tusk da konuşmasında, Romanya'nın Avrupa'nın çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

- "Romanya’nın yeri Schengen bölgesi"

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise yaptığı konuşmada, Romanya’nın Avrupa’nın merkezinde yer aldığını ve AB’nin Romanya olmadan eksik kalacağını ve Romanya’nın yerinin Schengen bölgesi olduğunu dile getirdi.

Hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yapan Juncker, yolsuzlukla mücadele konusunda taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti.

- Protesto

Öte yandan kalabalık bir grup, törenin yapıldığı salonun önünde protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler Başbakan Dancila liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (PSD) hükümetini protesto etti.

Günler öncesinden sosyal medyada yapılan çağrılar ile tören salonunun önünde toplanan kalabalık, "Avrupa Birliği biziz, diktatörlük istemiyoruz, bir avuç hırsız bizi susturamaz." sloganları attı.

Ellerinde "Hoş geldin Avrupa", "Avrupa bizi bırakma", "Romanya’nın geleceği AB" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler caddedeki bir binanın cephesine lazerle “Biz AB'yi istiyoruz, PSD Rusya’yı” yazısı yansıttı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 00:13
  1. AB
  2. dönem başkanlığı
  3. Romanya

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