0553 313 94 23

Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı

Şişli’de Roman vatandaşlarla sabah kahvaltısında buluşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Romanlar tarafından güllerle karşılandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı

Şişli’de Roman vatandaşlarla sabah kahvaltısında buluşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Romanlar tarafından güllerle karşılandı. İmamoğlu, “Basına çiçek attınız mı? Herkes onlara taş atıyor gelin biz çiçek atalım” diyerek Roman vatandaşlarla birlikte basın mensuplarına gül yaprağı attı.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Şişli’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında kentte yaşayan Roman vatandaşlarve Çiçekçiler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Programın düzenleneceği kafeye gelen İmamoğlu, burada Roman vatandaşlar tarafından güllerle karşılandı. Salonda bulunan Romanları tek tek selamlayan İmamoğlu, Romanların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinden bahsedip destek istedi.



“Evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek”


Şehrin en önemli probleminin yoksulluk olduğunu söyleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Gerçek ev sahipleriyle işbirliği yapmadan bu kenti mutlu edemeyeceğimiz biliyoruz, sizinle işbirliği yapmak istiyoruz. Roman kültürü ve roman halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu şehrin en önemli güncel sorunu yoksulluktur, yoksulluğu ortadan kaldıracak, hayatı ucuzlatacağız. Bu şehri ucuz bir şekilde dolaşamazsınız bir anlamı yok. Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek. Yapacağımız alt yapı çalışmalarıyla 4-5 yılda evinizdeki suyu doya doya içeceksiniz. İhmal edilmiş, hayatı pahalaştıran ne varsa hayatınızdan kaldıracağız” dedi.



“Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir anlayışımız yok”


İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına seslenen İmamoğlu, “Bütün belediyelerde hangi partide olursa olsun, çalışan tüm emekçi kardeşlerimize sesleniyorum Ekrem İmamoğlu sözüdür. Ben bunu yaşadım, daha önce başka anlayışa mensup bir belediye alarak bunu yaptım. Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir anlayışımız yok. Onlar yapar ama biz yapmayız, o çalışanlara teminat veriyorum. Hiçbir kardeşimin iş yapan emeğini ortaya koyan işine son vermek diye bir şey olamaz, onlarla yolumuza devam edeceğiz hem de daha çok mutlu olacaklar. Bütün büyükşehir belediye çalışanlarına sesleniyorum, hepsi benim yol arkadaşım olacak. Emeğinin karşılığını daha iyi alacaklar ve sosyal güvenlikleri daha iyi olacak” diye konuştu.



“Oyumu daha fazla artırmak için geleceğim sizden staj alacağım”


Roman vatandaşların güllerle karşılamasından dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Bana hiç gül atan olmadı, ilk defa ben böyle karşılandı. Ama bunu açık söyleyeyim çok sevdim. Bunun yeri kuş tepe, her yerde yapmasınlar. Herkesin oyunu istedim. Onun için herkesten de oy almaya kararlıyım. Ama siz daha beceriklisiniz siz daha başarılısınız, herkese gül satıyorsunuz. Geleceğim sizden staj alacağım oyumu daha fazla artırmak için” ifadelerin kullandı.



Romanlar İmamoğlu’na, İmamoğlu ise basın mensuplarına gül attı


Programın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, Romanlardan kendisini takip eden basın mensuplarına gül atmalarını istedi. İmamoğlu, “Basına çiçek attınız mı? Onlara herkes taş atıyor gelin siz çiçek atın” diyerek Roman vatandaşlarla birlikte basın mensuplarına gül yaprağı atması renkli görüntüler oluşturdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    1. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    2. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    3. Göztepe’de Tamer Tuna tartışmalarla..
    4. Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı
    5. Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır..
    6. UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları..
    7. NRC Genel Sekreteri Egeland: "Yemen’in..
    8. Vali İbrahim Akın; "Vergi bilincini..
    9. Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna..
    10. Su ürünleri ihracatı hedefine..
    11. Söke’de yasak avcılığa geçit yok
    12. Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan
    13. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    14. Toprakkale Belediyesi’nde ’Sıfır Atık..
    15. Hurdaya dönen TIR'da sıkışan sürücü,..
    16. Ömer Günel; “Sokakla temasını kaybeden..
    17. "Hafter güçlerinin operasyonunda..
    18. Başkan Çerçi Akmescit’te destek istedi
    19. Karşıyaka’ya bir ‘vefa parkı’ daha
    20. İİT ilan etti! Azerbaycan'a tam destek
    21. Muratpaşa’nın BigBand Gençlik..
    22. Meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı..
    23. Aydın’da domuzlara karşı seferberlik..
    24. Yürek burkan olay! Apartmanın..
    25. Ordu’da ‘Tulpar’ başarısı
    26. Ordu’da ‘Tulpar’ başarısı
    27. KDK çalışanlarından kan bağışına destek
    28. Osmaniyeli atletlerden Türkiye derecesi
    29. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    30. Merinos spor namağlup unvanla..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz