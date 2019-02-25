Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı

Şişli’de Roman vatandaşlarla sabah kahvaltısında buluşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Romanlar tarafından güllerle karşılandı. İmamoğlu, “Basına çiçek attınız mı? Herkes onlara taş atıyor gelin biz çiçek atalım” diyerek Roman vatandaşlarla birlikte basın mensuplarına gül yaprağı attı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Şişli’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında kentte yaşayan Roman vatandaşlarve Çiçekçiler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Programın düzenleneceği kafeye gelen İmamoğlu, burada Roman vatandaşlar tarafından güllerle karşılandı. Salonda bulunan Romanları tek tek selamlayan İmamoğlu, Romanların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinden bahsedip destek istedi.

“Evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek”

Şehrin en önemli probleminin yoksulluk olduğunu söyleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Gerçek ev sahipleriyle işbirliği yapmadan bu kenti mutlu edemeyeceğimiz biliyoruz, sizinle işbirliği yapmak istiyoruz. Roman kültürü ve roman halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu şehrin en önemli güncel sorunu yoksulluktur, yoksulluğu ortadan kaldıracak, hayatı ucuzlatacağız. Bu şehri ucuz bir şekilde dolaşamazsınız bir anlamı yok. Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek. Yapacağımız alt yapı çalışmalarıyla 4-5 yılda evinizdeki suyu doya doya içeceksiniz. İhmal edilmiş, hayatı pahalaştıran ne varsa hayatınızdan kaldıracağız” dedi.

“Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir anlayışımız yok”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına seslenen İmamoğlu, “Bütün belediyelerde hangi partide olursa olsun, çalışan tüm emekçi kardeşlerimize sesleniyorum Ekrem İmamoğlu sözüdür. Ben bunu yaşadım, daha önce başka anlayışa mensup bir belediye alarak bunu yaptım. Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir anlayışımız yok. Onlar yapar ama biz yapmayız, o çalışanlara teminat veriyorum. Hiçbir kardeşimin iş yapan emeğini ortaya koyan işine son vermek diye bir şey olamaz, onlarla yolumuza devam edeceğiz hem de daha çok mutlu olacaklar. Bütün büyükşehir belediye çalışanlarına sesleniyorum, hepsi benim yol arkadaşım olacak. Emeğinin karşılığını daha iyi alacaklar ve sosyal güvenlikleri daha iyi olacak” diye konuştu.

“Oyumu daha fazla artırmak için geleceğim sizden staj alacağım”

Roman vatandaşların güllerle karşılamasından dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Bana hiç gül atan olmadı, ilk defa ben böyle karşılandı. Ama bunu açık söyleyeyim çok sevdim. Bunun yeri kuş tepe, her yerde yapmasınlar. Herkesin oyunu istedim. Onun için herkesten de oy almaya kararlıyım. Ama siz daha beceriklisiniz siz daha başarılısınız, herkese gül satıyorsunuz. Geleceğim sizden staj alacağım oyumu daha fazla artırmak için” ifadelerin kullandı.

Romanlar İmamoğlu’na, İmamoğlu ise basın mensuplarına gül attı

Programın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, Romanlardan kendisini takip eden basın mensuplarına gül atmalarını istedi. İmamoğlu, “Basına çiçek attınız mı? Onlara herkes taş atıyor gelin siz çiçek atın” diyerek Roman vatandaşlarla birlikte basın mensuplarına gül yaprağı atması renkli görüntüler oluşturdu.