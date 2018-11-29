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Romanlar, "Çingene Kızı" çalıştayı istiyor

Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, ABD'nin Ohio eyaletindeki "Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Kimileri mozaiğin Büyük İskender'e kimileri ise bir tanrıçaya ait olduğunu söylüyor. Biz de Romanlar olarak bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bakanlığımızla birlikte bir çalıştay yapılmasını ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arzu ediyoruz." dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:04
Romanlar, "Çingene Kızı" çalıştayı istiyor

Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucunda Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin Roman kültür ve tarihiyle ilişkisinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Konunun gündeme gelmesinden bu yana Roman vatandaşlardan bir çok talep aldıklarını belirten Çokyaşar, "2015 yılında yaptığımız ve sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı 'Büyük Roman Buluşması'nda konuşmaların yapıldığı platformda, bu mozaiğin fotoğrafını kullanmıştık. Bu sebeple Roman vatandaşlarımız mozaiğin roman kültürüyle ilişkili olup olmadığını haklı olarak merak ediyor." diye konuştu.

Çokyaşar, Romanlar arasında tartışılmaya başlanan bu konunun çözüme kavuşmasını beklediklerini söyleyerek, "Kimileri mozaiğin Büyük İskender'e kimileri ise bir tanrıçaya ait olduğunu söylüyor. Biz de Romanlar olarak bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bakanlığımızla birlikte bir çalıştay yapılmasını ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak araştırmalar yaptıklarını ancak söz konusu figürü Romanlarla ilişkilendirecek bir bulguya rastlamadıklarını dile getiren Çokyaşar, tarih, sanat tarihi ve arkeoloji dalında uzman kişilerin kendilerine destek vermesini beklediklerini belirtti.

Çokyaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde yapılacak bir sempozyuma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verebileceğini ifade ederek, "Çingene Kızı" olarak adlandırılan eserin Türkiye'nin tarihi zenginliğine değer kattığını ve Türkiye'ye getirilmesiyle Roman vatandaşların büyük sevinç yaşadığını ifade etti.

Romanların Türkiye dışında birçok ülkede yaşayan bir topluluk olduğuna dikkati çeken Çokyaşar, "Mozaikteki kız çingene olsa da olmasa da bunu biz memleketimizin bir kazancı olarak sahipleniyoruz. Ama eğer romanlarla bir ilgisi varsa biraz daha bu konunun içinde olmak istiyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:04
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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