0553 313 94 23

Roma’nın ’cellat’ tepesi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, orta çağda mahkumların infaz edildiği yer olarak tabir edilen “Azar Kaya” bulundu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:19
Roma’nın ’cellat’ tepesi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, orta çağda mahkumların infaz edildiği yer olarak tabir edilen “Azar Kaya” bulundu.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan “Azar Kaya”nın bin 500 yıl önce bölgede yaşayan Doğu Romalıların mahkumları infaz ettiği yer olarak ifade ediliyor. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yasalara aykırı olarak suç işleyen mahkumların bölgeye hakim bir tepe konumunda olan Azar Kaya bölgesine getirilerek infazı yapıldığı ve bu infazından tüm halk tarafından izlendiği öğrenildi.


Orta çağ döneminde bin 500 yıl öncesinde Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yapılan infaz uygulama noktalarının tarih kitaplarında da yer alıyor. Kapadokya Bölgesinde bulunan ve Doğu Roma döneminde mahkumların infaz edildiği alanın turizme kazandırılması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:19
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan dereceye girdi! Körfez ülkeleri parayı silaha bastırıyor
    1. Suudi Arabistan dereceye girdi! Körfez..
    2. Ziraat Katılım’dan 400 milyonluk kira..
    3. Aydın Tabip Odası, Efeler Belediyesi..
    4. Samsun 112’ye 10 yeni ambulans
    5. "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında..
    6. Tepkiler sonuç verdi, Mersin Pop Fest..
    7. İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da..
    8. Hattat Madencilik TİS görüşmelerinin..
    9. Tarsus’ta buğday hasadı devam ediyor
    10. İlahiyatçılardan internet uyarısı: Bu..
    11. "Nargile ve elektronik sigara masum..
    12. Başkan Aydar: "Gece gündüz demeden..
    13. Dokumacı kuşları "mühendis" gibi yuva..
    14. Taksim’den sıcak hava manzaraları
    15. Hafızlık öğrencilerinden şehitler ve..
    16. Şehit Şahin'in ailesine şehadet..
    17. Yanan tırdan son anda kurtuldu
    18. Sivasspor’da gollerde Kone imzası yer..
    19. Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren..
    20. Emekliler Dikkat! İşte ikramiyelerde..
    21. Belediye Başkanı Ekicioğlu: “KAEÜ’si..
    22. Fernando Muslera Galatasaray'dan..
    23. Bakan Soylu: "İstanbul’a 27 polis..
    24. Karnından 80 poşet uyuşturucu çıktı
    25. Başkan Böcek şehit ve gazi yakınlarını..
    26. İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas"..
    27. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    28. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    29. "Perakendede e-ticaretin payı yüzde..
    30. Bakan Soylu tarih verdi! İstanbul’a 27..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!