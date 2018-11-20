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Roman vatandaşlar umre yolunda

Türkiye Romanlar Konfederasyonu'nun başlattığı "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" Projesi kapsamında, Kocaeli'den 102 kişilik kafile, umre ziyareti için kutsal topraklara hareket etti - Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar:- "Geçmiş zamanlarda 'Romanlar neye inanır?' gibi tartışmalar yaşadık. İnanç noktasında bu gibi ön yargılarla karşılaştık. Bizler Müslüman insanlarız. Bütün Müslümanlar gibi dini inançlarımızın gereğini yerine getiririz"

20 Kasım 2018 Salı 15:23
Roman vatandaşlar umre yolunda

KOCAELİ (AA) - Türkiye Romanlar Konfederasyonu, maddi durumu iyi olmayan 102 Roman vatandaşı "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında umreye gönderdi.

Proje çerçevesinde Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nden 102 kişilik kafile için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanlar için çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini, "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" Projesi ile de şu ana kadar 400 kişiyi umreye gönderdiklerini bildirdi.

- "Ön yargıları kırmak istiyoruz"

Çokyaşar, 2019 yılı sonuna kadar bin kişiyi kutsal topraklara göndermeyi hedeflediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Aralık, ocak, şubat ve mart aylarında da kafilelerimizi umreye uğurlayacağız. Kamuoyunun ve devletimizin destekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim en vizyoner projelerimizden birisi. Bizim Romanlarla ilgili ön yargıları kırmak gibi bir hedefimiz vardı. Romanlar, manevi değerlere önem veren insanlardır. Roman vatandaşlarımızı en doğru bir şekilde temsil etmek ve onların toplumla olan diyaloğunu daha da artırmak için çalışıyoruz. Geçmiş zamanlarda 'Romanlar neye inanır?' gibi tartışmalar yaşadık. İnanç noktasında bu gibi ön yargılarla karşılaştık. Bizler Müslüman insanlarız. Bütün Müslümanlar gibi dini inançlarımızın gereğini yerine getiririz. Bizler umreye, hacca giden insanlarız. Bu anlamda bu projemizin topluma güzel ve çok anlamlı bir mesaj vermek için çok olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Roman vatandaşlardan umreye gitmek için çok yoğun bir talep olduğuna işaret eden Çokyaşar, projeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberinin olduğunu anlattı.

Çokyaşar, umreden geldikten sonra vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

- "Bu duyguları yaşamak çok güzel"

Kafiledekilerden Sertan Budak (45) kendilerine bu fırsatı verdikleri için konfederasyon ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Budak, "Kardeşlik içinde iyi bir umre geçirmemizi diliyorum. Daha önce umreye gitmeyi çok istiyordum, Allah bize böyle bir yol açtı. İnsanlar bize yardımcı oldu." dedi.

Bursa'da yaşayan Semih Kartal da (48) umreye eşi Emine Kartal ile gideceklerini belirterek, çok büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Çok güzel duygular yaşadıklarını aktaran Kartal, "Bu organizasyonu düzenleyenlerden ve Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Duygularımı ifade edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Kartal da (48) "Uzun zamandır hayalini kuruyordum. İnşallah kutsal topraklara ayak bastığımızda bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Çok mutluyuz, heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

Kafiledekiler, dua edilmesi ve yakınlarıyla vedalaşmalarının ardından uğurlandı.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:23
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