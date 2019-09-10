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Roman çocuklara çocuklara ’Mikro - Fon’ projesi

Trakya Roman ve Engelliler Derneği tarafından, çocuklara yönelik çeşitli oyunlar eşliğinde, sahip oldukları hakların öğretildiği Mikro-Fon Programı gerçekleştirildi.

10 Eylül 2019 Salı 12:03
Roman çocuklara çocuklara ’Mikro - Fon’ projesi

Trakya Roman ve Engelliler Derneği tarafından, çocuklara yönelik çeşitli oyunlar eşliğinde, sahip oldukları hakların öğretildiği Mikro-Fon Programı gerçekleştirildi.


TROYDEM tarafından, çocuklara yönelik çeşitli oyunlar eşliğinde sahip oldukları hakların öğretildiği Mikro Fon Programı gerçekleştirildi.


Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon hibe programından hibe almaya hak kazanan TROYDEM yönetimi, kentteki çocuklarla bir araya geldi. Çocukların sivil topluma katılımlarının sağlanmasının amaçlandığı program kapsamında kentteki bir kafeteryada çocuklarla bir araya gelen dernek yetkilileri, çeşitli oyunlar eşliğinde sahip oldukları haklar öğretildi.


Dernek Yöneticisi Gizem Arı, program kapsamında çocuklara yönelik nefret söyleminden uzak durarak, hak savunuculuğunun nasıl yapılacağına dair kapsayıcı bir program oluşturduklarını ifade etti. Arı; “Projemizin ilk etabı olan İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Azınlık Hakları, ikinci etabında ise Çocuk Hak ve Hukuku, Ortak Değerler oyunun oynanması ve paylaşımların yapılması, Rol Modeller ile çocukların buluşmaları gibi konulara yer vererek interaktif bir çalışmayı gerçekleştirdik. Çocuklarımız oyun oynayarak ve videolar izleyerek haklarını öğrendiler. Ayrıca çocukları mahallelerinden çıkararak farklı ortamlarda bulunmalarını sağlamak TROYDEM olarak bizlere mutluluk verdi” dedi.


Dernek Başkanı Erkan Makas da, programın çok faydalı olduğunu belirtti. Makas; “Roman çocukların farklı sosyal hayatları yaşaması ve onların kısa süreliğine bulundukları ortamdan uzaklaşmaları adına Mikro-Fon programı çok faydalı oldu. Derneğimize bu desteği sağlayan Mikro-fon yetkilileri başta olmak üzere projeye büyük katkıları olan Muratcan Işıldak’a Psikolog Şirin Şinikçi’ye ve Gizem Arı’ya roman çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:03
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