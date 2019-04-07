Roman çocuklar, polis üniforması giyip futbolcularla sahaya çıktılar Kocaeli’de yürütülen proje kapsamında İzmit’te yaşayan Roman çocuklar, polis üniforması giyerek, ellerindeki "Teşkilatımızın 174.

Kocaeli’de yürütülen proje kapsamında İzmit’te yaşayan Roman çocuklar, polis üniforması giyerek, ellerindeki "Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun" pankartı ile Kocaeli Stadyumu’nda oynanan müsabaka öncesinde sahaya çıktı. Maçın başlama düdüğünün çalması sonrasında çocuklar, aileleriyle birlikte karşılaşmayı izledi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projeler devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce İzmit ilçesi Serdar Mahallesi’nde yaşayan Roman çocuklara yönelik yürütülen proje kapsamında 26 çocuk, polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde bir günlüğüne polis oldu. Kocaeli Stadyumu’nda bugün 3. Lig 3. Grup’ta oynanan Kocaelispor-Çorumspor maçı öncesinde polis üniforması giyen çocuklar, ellerindeki "Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı’nın okunması sırasında çocuklar asker selamı verdi.

Çocuklar maçın sonunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş ve emniyet teşkilatıyla hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı da buldu.

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