Romain Saiss kimdir? Beşiktaş transferi: Romain Saiss nereli hangi takımda oynadı?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Romain Saiss'le görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Peki Romain Saiss kimdir, nereli kaç yaşında? Romain Saiss hangi takımlarda oynadı? İşte Romain Saiss'in kariyeri.

Romain Saiss kimdir?

Romain Ghanem Paul Saïss, 26 Mart 1990 tarihinde Bourg-de-Péage Fransa'da doğdu. Premier League takımı Wolverhampton Wanderers FC için defans veya orta saha pozisyonunda oynayan ve Fas milli takımının kaptanlığını yapan Faslı profesyonel futbolcudur.

Saïss, kariyerine Valence ile başladı , ardından 2016'da Wolverhampton Wanderers'a katılmadan önce Ligue 2'de Le Havre ve Clermont ve Ligue 1'de Angers oynadı. 2012'den beri tam bir uluslararası olan Saïss, Fas için 50'den fazla maç kazandı . Ülkeyi üç Afrika Uluslar Kupası turnuvasında ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.

Saïss, kıdemli kariyerine Championnat de France Amateur 2'de (beşinci kademe) Olympique de Valence ile başladı ve aylık 500€'luk maaşını ailesinin restoranında bulaşık yıkayarak tamamladı. 21 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini Ligue 2'de Clermont Foot ile imzaladı.

Haziran 2013'te Saïss, iki yıllık bir anlaşmayla Ligue 2'de Le Havre AC'ye geçti. [4] Bittiğinde, iki yıllık bir sözleşme ile Ligue 1 ekibi Angers'e katıldı.

30 Ağustos 2016'da, Saïss İngiltere'ye taşındı ve açıklanmayan bir ücret karşılığında Şampiyonluk kulübü Wolverhampton Wanderers'a dört yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk maçına 17 Eylül'de Newcastle United'da 2-0 yendikleri galibiyetle çıktı. Oyunda, Aralık ayında FA tarafından beş maç yasak ve 100.000 £ para cezası verilen rakibi Jonjo Shelvey tarafından ırkçı tacize maruz kaldı.

Kulüpteki ilk golünü 30 Eylül 2017'de 4-0 kazandıkları Burton Albion karşısında attı. Faslı bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak Fransa'da doğup büyüyen Saïss, Fas milli takımını temsil etmeyi seçti . İlk maçına Kasım 2012'de Togo'ya 1-0 yenildikleri maçta çıktı.

Saïss, Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fas kadrosunda yer aldı. İlk uluslararası golünü 3-1 grup galibiyetinde Togo karşısında attı. Haziran 2018'de, Fas'ın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası için 23 kişilik kadrosuna seçildi ve İran ve İspanya'ya karşı grup maçlarında yer aldı. Fas'ın son 16'ya kaldığı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın ardından Saïss, Atlas Lions'un kaptanı oldu.