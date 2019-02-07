Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda savaş malzemeleri bulundu

MADRİD (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'daki ikinci havaalanı olan Ciampino'da bir apronda yapılan çalışmalar sırasında bulunan ve 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen savaş malzemeleri nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Roma'daki havaalanlarının yönetim ve işletmeciliğini yürüten "AdR" şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ciampino Havaalanı'nın 200 numaralı apronunda yürütülen bir çalışma sırasında savaş malzemelerinin bulunduğu bildirildi.

2. Dünya Savaşı'ndan kaldıkları tahmin edilen savaş malzemelerinin güvenli bir şekilde başka yere nakledilmesine kadar Ciampino'daki tüm uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

AdR, Ciampino havaalanına inişi olan uçakların Fiumicino Havaalanı'na yönlendirildiklerini duyurdu.

Yetkililer, söz konusu çalışmaların yaklaşık 3 saat sürmesinin beklendiğini ve yerel saat ile 16.00'da (TSİ 18.00) uçuşların tekrar başlamasının öngörüldüğünü belirtti.