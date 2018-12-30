Roma'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek yasağı

MADRİD (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi tarafından imzalanan genelgeyle, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasına yasak getirildiği duyuruldu.

Raggi, vatandaşların güvenliği için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Roma'da geçmiş yıllarda yılbaşı kutlamalarında piroteknik ürünler kullanılmasından dolayı yaralanma vakaları oluyordu.