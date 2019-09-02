Roma'da transfer hareketliliği Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin son gününde kiralık olarak 2 oyuncu alırken, 1 futbolcusunu ise başka takıma kiraladı

ROMA (AA) – İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, yaz transfer döneminin son gününde Nikola Kalinic ve Henrikh Mkhitaryan’ı kiralık olarak kadrosuna katarken, Patrik Schick’i Leipzig’e kiraladı. Milli futbolcular Cengiz Ünder ile Yıldırım Mert Çetin’in formasını giydiği Roma, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminin son gününü hareketli geçirdi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanya’nın Atletico Madrid takımından Hırvat golcü Nikola Kalinic ile İngiltere’nin Arsenal takımından Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ı 1’er yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kalinic'in 19, Mkhitaryan'ın ise 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Roma, Çek golcüsü Patrik Schick’i ise Almanya’nın Leipzig takımına kiraladı.



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