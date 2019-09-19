Roma'da istenmiyordu G.Saray'ın vazgeçilmezi oldu

Dün akşam Club Brugge karşısında tatminkar bir futbol oynayan ve Jan Breydel'den 1 puanla dönen Galatasaray'da orta sahada görev alan yıldızların performansları beğenilirken özellikle N'Zonzi'nin sergilediği mücadele ayakta alkışlandı.



Boyu ve fizik kapasitesiyle Vormer – Vanaken ikilisine geçit vermeyen Steven N'Zonzi, ilerleyen haftalarda Fatih Terim'in en büyük silahlarından biri olacak gibi gözükürken, Fransız oyuncunun hırslı yapısı taraftarlara parmak ısırttı.



N'ZONZİ HEM ORTA SAHADA HEM DE DEFANSIN YANINDA



Roma taraftarlarının burun kıvırdığı ve büyük tepki gösterdiği N'Zonzi'nin Galatasaray'da tutması dikkatlerden kaçmazken, Fransız milli futbolcunun bedavaya transfer edilmesi yönetimin hanesine artı olarak yazıldı. Kesici özelliğinin yanı sıra topu da iyi kullanan N'Zonzi, yanında oynayan Seri – Lemina – Feghouli gibi yıldızlara da yardım ederken, oyuncunun zaman zaman Luyindama – Marcao ikilisinin yanına gelmesiyse Fatih Terim'i memnun etti.