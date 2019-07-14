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Roma'da FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçek ve karanlık yüzünün anlatıldığı "The Network" belgeseli Roma Yunus Emre Enstitüsü'nde gösterildi- Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli:- "Türk halkı, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını vermeye hazır olduğunu o gece tüm dünyaya gösterdi"

14 Temmuz 2019 Pazar 22:54
Roma'da FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

MADRİD (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da "The Network" belgeseli gösterilerek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzü anlatıldı.

Roma Yunus Emre Enstitüsü'nün binasındaki belgesel gösterimi öncesinde konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, FETÖ tarafından planlanan, örgütün ordu içine sızdırılmış mensuplarınca girişilen 15 Temmuz darbe teşebbüsünün "Türkiye'nin bir gecede maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliği taşıdığını" söyledi.

Büyükelçi Esenli, 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde en büyük payın Türk halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Türk halkı, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını vermeye hazır olduğunu o gece tüm dünyaya gösterdi." dedi.

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen "The Network" belgeselini, İtalya'daki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

Gösterimle ilgili bilgi veren Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkilileri, FETÖ'nün gerçek yüzünün İtalyanlara en iyi şekilde anlatılması için etkinliklerin devam ettiğine vurgu yaptı.




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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 22:54
  1. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"
  2. İtalya
  3. Roma
  4. Roma Yunus Emre Enstitüsü
  5. The Network belgeseli
  6. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli

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