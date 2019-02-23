"Roma", "Sarayın Gözdesi", "Yeşil Rehber" ve "BlackkKlansman" Oscar'a yakın

İSTANBUL (AA) - Sinema yazarı Kerem Akça, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'ne aday filmler arasında "Roma", "Sarayın Gözdesi", "Yeşil Rehber" ve "BlackkKlansman" filmlerinin favori filmler olduğunu ve ödüle daha yakın olduklarını söyledi.



"Oscar" olarak bilinen "Akademi Ödülleri" ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Akça, önceki yıllarda yabancı dilde çekilmiş 6 filmin hem "En İyi Film" hem de "En İyi Yönetmen" dallarında Oscar'a aday olduğunu, ancak iki dalda da ödüle ulaşamadığını hatırlatarak, "Yine önceki yıllarda, 20 yönetmen Oscar'a yabancı dilde film çekerek aday olmuştu ama (ödül) alamamıştı. Bu sene 'Roma' zaten 'Yabancı Film' dalında favori ama 'En İyi Film ve 'En İyi Yönetmen' ödülleri için de favori. Daha önce, yabancı dilde çekilmiş filmler aday olunca genelde yalnızca 'Yabancı Film' ödülünü veriyorlardı. Bu sene, favori olan Alfonso Cuaron'un Roma filmi, yönetmen ödülünü ve film ödülünü alırsa, yabancı dilde film çeken bir yönetmenin filmi, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülü almış olacak. Böyle ilginç bir durum var bu sene." yorumunu yaptı.

Akça, En İyi Yönetmen dalında Cuaron'un Oscar'ı alacağı tahmininde bulunarak, şunları aktardı:

"Ama En İyi Film dalında net olarak 'ödülü alır' diyemiyorum. Film dalında çekişme var. Roma bir adım önde ama diğer filmler de öne çıkabilir. 'Yeşil Rehber' var favori olarak ikinci sırada, ki Amerikalıların gözdesi oldu bu sene. Irkçılık mevzusuyla ilgili daha önce sinemaya uyarlanmayan bir kitabın ilginç bir uyarlaması. O da En İyi Film Ödülü'nü alabilir. Favoriler arasında üçüncü sırada 'Sarayın Gözdesi' de var. Bir diğer favori 'BlackkKlansman' alırsa ilk kez siyahi Amerikalı yapımcı Spike Lee ve Jordan Peele Oscar'a uzanmış olacak. Öylesi bir politik görüş de devreye girebilir."

Meksika'nın başkenti Meksiko'da orta sınıf ailelerin yaşadığı mahalledeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç bir kadının hikayesini ele alan Roma filmine işaret eden Akça, "Trump'a karşı ve Meksika sınırının kapanması mevzusuna karşı bir Meksika sevgisi var. Geçen sene de 'The Shape of Water' aldı. Genelde Meksikalı yönetmenler seviliyor. Bu anlamda bence (Roma) daha önde ama ırkçılıkla ilgili 'BlackkKlansman' ve 'Yeşil Rehber' filmleri de son dakikada içeri girebilir. Çünkü bu sene En İyi Film dalında dağıtılan ödüllerde, net olarak bir filmin olduğu bir tablo ortaya çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve "Oscar" olarak bilinen "Akademi Ödülleri" töreni, yarın gece yapılacak.

ABD'de bu yıl 91.si gerçekleştirilecek törende, "En İyi Film", En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu, "En İyi Kadın Oyuncu, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmenliği", "En İyi Prodüksiyon Dizaynı, "En İyi Ses Efekti", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Film Şarkısı", En İyi Film Müzikleri", "En İyi Kostüm Tasarımı", "En İyi Saç ve Makyaj","Yabancı Dilde En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Belgesel", "En İyi Animasyon Film", "En İyi Kısa Animasyon Film", "En İyi Kısa Film" dallarında ödül verilecek.