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Roma kulübünü almaya çalışan Prens Selman'a şok: Reddedildi!

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Roma futbol kulübünü satın almaya çalıştığı ortaya çıktı.

16 Kasım 2018 Cuma 20:39
Roma kulübünü almaya çalışan Prens Selman'a şok: Reddedildi!

İtalyan haber portalı La Repubblica'nın haberine göre AS Roma'nın sahibi James Pallotta, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın kulübü alma girişimlerini reddetti.

Aynı haberin detayında, Pallotta'nın 1953'ten beri Lazio ile paylaştıkları Stadio Olimpico'dan ayrılmak ve kendilerine ait, ayrı bir stada çıkmak için kaynak bulma çalışmalarının da devam ettiği yazıldı.

Yeni bir stadyumun inşa edilmesiyle birlikte takımın değerinin de daha yukarı çıkartılacağı belirtildi.

Milli maç arasına girmeden önce Roma, İtalya Serie A'da lider Juventus'un 15 puan gerisinde, 6. sırada bulunuyordu.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:39
  1. AS Roma
  2. Muhammed bin Salman
  3. James Pallotta
  4. Suudi Arabistan
  5. Roma futbol kulübü

YORUM YAZ

  • hsnhsn11 dk önce
    Ahlaksuz zalim adam milyonlar açlıktan ölürken gavura para yedieme derdinde abd ve yahudi uşağı
  • FellahiFellahi18 dk önce
    Para çok, hırbo'nun başı dönmüş. Belasını arıyor.
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