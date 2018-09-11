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Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

Como'daki Cressoni Amfi Tiyatrosu’nda yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait yüzlerce altın sikke bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 23:46
Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

İtalya’nın Como kentindeki Cressoni Amfi Tiyatrosu’nda yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait yüzlerce altın sikke gün yüzüne çıktı. 

İtalya Kültür Bakanlığı (MiBAC) tarafından yapılan açıklamaya göre taş bir bakraç içinde çok iyi korunmuş halde bulunan 300 Roma İmparatorluğu sikkesi bulundu. Arkeologlar sikkelerin 5’inci yüzyıla ait olduğunu açıkladı. 



Kültür Bakanı Alberto Bonisoli bulunan hazine hakkında, "Bulunan hazinenin henüz tarihi ve kültürel değerini hakkında detaylara sahip değiliz. Kazı alanı arkeologlarımız için bir hazine değerinde. Bu kazı ve buluntular nedeniyle gururluyum" açıklamasında bulundu. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 23:46
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