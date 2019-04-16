0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Roma dönemine ait bronz takı seti ele geçirildi

Denizli’de jandarmanın gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen gerdanlık, bileklik, küpe ve yüzükten oluşan bronz takı seti ele geçirildi.

16 Nisan 2019 Salı 11:29
Roma dönemine ait bronz takı seti ele geçirildi

Denizli’de jandarmanın gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen gerdanlık, bileklik, küpe ve yüzükten oluşan bronz takı seti ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler Güney ilçesi Yenikonak Mahallesi’nde bir ikamete baskın düzenledi. Baskında 4 kişiyi gözaltına alan ekipler şahısların üstlerinde yaptıkları aramada 30 adet Grek, Helenistik İskender, Bizans, Roma ve Lidya dönemine ait gümüş sikke, 1 adet Roma dönemine ait bronz ok ucu ve gerdanlık, bileklik, küpe ve yüzük olmak üzere toplamda 7 objeden oluşan bronz takı seti ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suç makineleri tutuklandı
    1. Suç makineleri tutuklandı
    2. AOSB Futbol Turnuvasının Şampiyonu..
    3. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    4. 'Köpek katili profesör' yırttı
    5. İngiliz kulübü Vida için harekete geçti!
    6. Notre Dame Katedrali’ndeki yangın 8,5..
    7. Adana'da acı olay! Kazayla yeğenini..
    8. Multinet Up marka kimliğini yeniliyor
    9. Başkan Şahin’e hayırlı olsun..
    10. Türkiye 15 Yaş Altı Badminton..
    11. Orta Asya’dan günümüze Türk Erenleri..
    12. Domuz avında arkadaşını öldürdü
    13. İhracat başarı ödülü bir kez daha..
    14. “Lego Festivali” başlıyor
    15. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    16. Muratpaşa’da Hiperrealist sergi
    17. Vicdansızlar kırmızı listedeki çizgili..
    18. Nilüfer Belediye Meclisi yeni dönemin..
    19. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    20. FETÖ'ye bir şok daha! Dilekçeleri..
    21. Bakan Soylu ülkesine dönen 'Suriyeli'..
    22. Başkan Dündar’dan Vali Akbıyık’a..
    23. Haefele, yabancı yatırımcı için fark..
    24. Karaca, esnafın yerel yönetimlerden..
    25. ALKÜ, turizm sektörünün temsilcilerini..
    26. Erdemli Belediyesi Çağdaş Türk Müziği..
    27. Tatar işçiler Türkiye'deki..
    28. GRAFİKLİ - Beşiktaş'ın efsanesi "Baba..
    29. Mardin’de yoğun sis ve sağanak hayatı..
    30. Şanlıurfa’da yoğun sis
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek