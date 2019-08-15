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Roma Cengiz'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

İtalya Serie A takımlarından Roma, Milli futbolcu Cengiz Ünder’in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:00
Roma Cengiz'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılında Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder'in sözleşmesinin yenilendiği belirtildi. Cengiz Ünder’in yeni sözleşmesi 30 Haziran 2023'e dek uzatıldı. 

Kulüp açıklamasında sözlerine yer verilen sportif menajer Gianluca Petrachi, "Bu yenilemeyi çok güçlü şekilde istedik çünkü Cengiz’i saf bir yetenek olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda takıma teknik bakımdan büyük katkı sağlayacağına ve buranın, onun gelişimini sürdürebileceği, potansiyelini tam olarak göstereceği yer olduğuna eminiz." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder de sözleşme yenilemekten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Roma’ya 2 yıl önce geldim ve günden güne bu şehre, bu renklere ve taraftarlara daha da bağlandım. Benim için mutlu bir an. Roma'da oynamaya devam etme hayalimi gerçekleştirdiği için kulübüme teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
22 yaşındaki milli futbolcu, 2 sene önce geldiği Roma'da 65 maçta forma giydi ve 14 gol attı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:00
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