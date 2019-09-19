Roma Başakşehir maçı canlı takip UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya geliyor. İşte, Roma Başakşehir maçı canlı takip...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya geliyor. İşte, Roma Başakşehir maçı canlı takip... CANLI MAÇ SONUCU:2-0 Rk.42 Caiçara (KK) Roma Pau López Juan Jesus A. Kolarov F. Fazio L. Spinazzola B. Cristante N. Zaniolo J. Pastore A. Diawara J. Kluivert E. Džeko Başakşehir Mert Günok G. Clichy Mehmet Topal Ponck Júnior Caiçara İrfan Can Kahveci Mahmut Tekdemir D. Aleksić E. Višća F. Gulbrandsen Arda Turan

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