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Roma Başakşehir maçı canlı takip

UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya geliyor. İşte, Roma Başakşehir maçı canlı takip...

19 Eylül 2019 Perşembe 23:01
Roma Başakşehir maçı canlı takip

 UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya geliyor. İşte, Roma Başakşehir maçı canlı takip...

CANLI MAÇ SONUCU:2-0

 Rk.42 Caiçara (KK)

 

Roma

 

Pau López

 

Juan Jesus

 

A. Kolarov

 

F. Fazio

 

L. Spinazzola

 

B. Cristante

 

N. Zaniolo

 

J. Pastore

 

A. Diawara

 

J. Kluivert

 

E. Džeko

 

Başakşehir

 

Mert Günok

 

G. Clichy

 

Mehmet Topal

 

Ponck

 

Júnior Caiçara

 

İrfan Can Kahveci

 

Mahmut Tekdemir

 

D. Aleksić

 

E. Višća

 

F. Gulbrandsen

 

Arda Turan

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 23:01
  1. Roma Başakşehir maçı canlı takip
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