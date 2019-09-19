Roma Başakşehir maçı canlı takip
UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya geliyor. İşte, Roma Başakşehir maçı canlı takip...19 Eylül 2019 Perşembe 23:01
UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya geliyor. İşte, Roma Başakşehir maçı canlı takip...
CANLI MAÇ SONUCU:2-0
Rk.42 Caiçara (KK)
Roma
Pau López
Juan Jesus
A. Kolarov
F. Fazio
L. Spinazzola
B. Cristante
N. Zaniolo
J. Pastore
A. Diawara
J. Kluivert
E. Džeko
Başakşehir
Mert Günok
G. Clichy
Mehmet Topal
Ponck
Júnior Caiçara
İrfan Can Kahveci
Mahmut Tekdemir
D. Aleksić
E. Višća
F. Gulbrandsen
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