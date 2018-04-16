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Rol çalan Fransa'ya YPG şantajı!

Suriye'de rol çalmaya çalışan Fransa'nın destek olduğu terör örgütü YPG ile arasına bir başka eli kanlı örgütü DEAŞ girdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 21:50
Rol çalan Fransa'ya YPG şantajı!

Terör örgütü YPG'nin elinde bulunan Fransa vatandaşı 700 DEAŞ'lı teröristin nerede yargılanacakları ve ülkeye geri alınıp alınmaması Fransa'da sık sık tartışma konusu oluyor.

FRANSA GERİ İSTEMİYOR

Fransa söz konusu teröristleri geri almak yerine yakalandıkları yer olan Suriye'de yargılanmalarını istiyor.

YPG TEHDİT EDİYOR

Ancak terör örgütü YPG'nin yargılama gibi bir mekanizması bulunmadığı için DEAŞ'lı teröristlere bakmak zorunda. Bu durumdan dolayı elinde koz olan YPG, son zamanlarda Fransız hükümetini sıkıştırmaya başladı.

Bakım maliyetini bahane eden YPG, Fransız hükümetinden yardımlarını artırmasını istiyor. Aksi takdir de DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine geri göndermekle tehdit ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz' ifadelerini kullandıktan bir hafta sonra Elysee Sarayında YPG'li teröristlerle görüşme yapmıştı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 21:50
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