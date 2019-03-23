Röktör Çomaklı huzurevi sakinleri ile buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan, Çomaklı Maide Bolel Huzurevi’ni ziyaret ederek sakinleri ile buluştu.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı, huzurevi sakinleri ile sohbet etti, Huzurevi Müdürü Ali Dertli’den bilgiler aldı. Ziyarette huzurevinde bulunan Genç Ufuk Lisesi Dil Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri huzurevi sakinlerine bağlama eşliğinde müzikal dinleti sundu. Huzurevi sakinlerinin neşesine ortak olan Rektör Çomaklı, gençlere sergiledikleri bu örnek davranıştan dolayı teşekkürlerini iletti ve geleceğe yönelik öğütler verdi.

“Bizim için önemli olan yaşlılarımızla buluşup onları yalnız bırakmamak”

Maide Bolel Huzurevi ziyaretini değerlendiren Rektör Çomaklı, huzurevi sakinlerinin emin ellerde olduğunu gördüğü için mutlu olduğunu getirerek, “Bakanlık bünyesinde yapılan birtakım çalışmalar var. Biz bu çalışmaları toplumumuzun geçmişinin geleceğe yansıyan bir aynası olarak görüyoruz. Huzurevi sakinlerimiz burada sağlıklı, huzurlu ve tertemiz bir ortamda kalıyor. Bizim için önemli olan yaşlılarımızla buluşup onları yalnız bırakmamaktı. Müdür bey ve il müdürümüz ile konuştuk. Gözümüz arkada kalmayacak şekilde gördük yaşlılarımızı. Huzurevi kelimesi çok hoş bir izlenim uyandırmasa bile buralardan Allah mahrum etmesin. Buraların yokluğu da birtakım şeyleri beraberinde getirecektir. O yüzden çalışan arkadaşlara, ilgili bakanlıklara kısacası alttan üste kadar bütün görevlilere teşekkür ediyoruz. Biz de üniversite olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Huzurevine yapılan ziyaretlerin yaşlıların moralini yükselttiğini dile getiren Huzurevi Müdürü Dertli, “Ülkemizin en güzide üniversiteleri arasında bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörünün ziyareti bizleri onure etmiştir. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tarz ziyaretler yaşlılarımızın moralini üst seviyelere çıkartıyor. Bu ziyaretlerin devamı bizleri çok memnun eder” şeklinde konuştu.