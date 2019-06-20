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Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar:- "(Paris Havacılık Fuarı) Mikro uydu fırlatma aracının ilk kez yurt dışında uluslararası bir platformda tanıtımını yapıyoruz"- "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik" - "Roketsan'ın tasarladığı ve geliştirdiği sistemler, dünyaya paralel şekilde, kendi ordumuzun ihtiyaçlarını Batılı şirketlerin ürünlerine ihtiyaç duymadan karşılayabilecek niteliktedir"

20 Haziran 2019 Perşembe 11:21
Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, mikro uydu fırlatma aracının yurt dışında ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktığını belirterek, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik." dedi.

Özdamar, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'na katılan Roketsan'ın çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Askeri, uzay ve havacılık firmalarının yoğun ilgi gösterdiği bir platform olduğu için burada bulunduklarını belirten Özdamar, Roketsan'ın kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok ürün geliştirdiğini hatırlattı.

Özdamar, Türkiye'nin uzay uydusu konusu üzerinde yoğun çalıştığının altını çizerek, Türk uydusunun Türk topraklarından Türk roketleriyle uzaya fırlatılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi'nin birkaç ay önce İstanbul'da düzenlenen bir fuarda sergilendiği bilgisini paylaşan Özdamar, "Mikro uydu fırlatma aracını ilk kez yurt dışında uluslararası platformlara tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Özdamar, fuarda, uluslararası platformların ihtiyaç duyabileceği uyduları yörüngeye yerleştirebilecekleri altyapıya sahip olduklarını gösterdiklerini, ayrıca uluslararası hava platformlarında kullanılan birçok stratejik ürünün de tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

- "Roketsan'ın geliştirdiği sistemler Batılı ülkelere ihtiyacı ortadan kaldırıyor"

Fuarın verimli geçtiğini ve ürün tanıtımı yapmanın yanı sıra uluslararası paydaşlarla da görüştüklerini aktaran Özdamar, "Roketsan, parlayan yıldız olarak birçok uluslararası kullanıcı tarafından izlenmekte ve yakından takip edilmekte." ifadesini kullandı.

Özdamar, Türkiye ekonomisini güçlendirmeyi ve ihracat yapmayı da amaçladıklarını vurgulayarak, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik." diye konuştu.

Türkiye gibi bir bölgede sınırları korurken sivillere zarar vermeden ve sadece hedefi etki altına alabilecek sistemlere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Özdamar, diğer uluslararası şirketlerin de buna yöneldiğini söyledi.

Özdamar, "Roketsan'ın tasarladığı ve geliştirdiği sistemler, dünyaya paralel şekilde, kendi ordumuzun ihtiyaçlarını Batılı şirketlerin ürünlerine ihtiyaç duymadan karşılayabilecek niteliktedir." dedi.

- Proje kasımda imzalanmıştı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, MUFS Geliştirme Projesi, geçen yıl kasımda imzalanmıştı.

Proje, 100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesi'ne yerleştirebilecek kapasitedeki Mikro Uydu Fırlatma Sistemi'nin geliştirilmesi ve test edilmesini kapsıyor.

Roketsan, imzalanan sözleşme çerçevesinde, Mikro Uydu Fırlatma Aracı'nın geliştirilmesinin yanı sıra test/üretim tesisleri ve fırlatma üssünün kurulumunu gerçekleştirecek.

Böylece Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:21
  1. ASELSAN
  2. Paris havacılık fuarı

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