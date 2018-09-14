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Roket yarışları göğsümüzü kabarttı!

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Teknofest Roket Yarışması nefes kesti. Lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği roketler, Tuz Gölü’nden gökyüzüne fırlatıldı. Tarihi anlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da şahitlik etti.

14 Eylül 2018 Cuma 18:17
Roket yarışları göğsümüzü kabarttı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Teoknofest için Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde roket yarışları düzenlendi. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 28 takım, kendi imkanlarıyla ürettikleri özgün tasarım roketleri daha yükseğe fırlatmak için kıyasıya mücadele etti. Gençler, roketle 3 bin metre irtifaya 4 kg faydalı yük çıkarıp paraşütle yere indirmek için yarıştı. Dünyada ABD’den sonra ikinci olma özelliği taşıyan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmanın üçüncü gününde gençleri yalnız bırakmadı. Roketleri inceleyen Bakan Varank ve Bayraktar, dürbünle roketlerin ateşlenme anını izlediler. Bu esnada ortaya nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Roket atışları rüzgara rağmen başarıyla gerçekleşti. Bakan Varank, roketlerin ateşlenme ve fırlatılma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Varank mesajında, “Üniversiteli ve liseli öğrenci takımlarımızın katıldığı roket yarışması bir ilk. Gençlerimizin yazacağı başarı hikayeleri işte bu yarışmalardan geçiyor. Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere Tuz Gölü’ndeyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, montajı zamanında tamamlayamayan, bu nedenle finalde roketini ateşleyemeyen ODTÜ’nün roket takımı için devreye girdi. Öğrencilerin yarışma harici roket fırlatmalarına izin verildi. Bakan Varank’a Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar da eşlik etti.

Teknofest etkinlikleri kapsamında Roketsan'ın desteğiyle Aksaray'da düzenlenen roket yarışmasının sonuçları Teknofest İstanbul’da açıklanacak. Birinciye ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yarışmada birinci olanlara Roketsan’da iş imkanı sağlanacak.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:17
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. Teknofest
  4. Roket
  5. yarışma
  6. Selçuk Bayraktar
  7. Mustafa Varank

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