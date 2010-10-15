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Rojin, Serdar Turgut’aaçtığı davayı kazandı

Şarkıcı Rojin Ölker, gazeteci Serdar Turgut’un bir yazısında “kişilik haklarına saldırdığı” iddiasıyla Serdar Turgut ile Akşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Rojin, Serdar Turgut’aaçtığı davayı kazandı

Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Duruşmada, hakim, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin gönderdiği dava dosyasının incelendiğini, Rojin Ölker’in şikayeti üzerine açılan davada Serdar Turgut’un “hakaret” suçundan çarptırıldığı 6 bin 300 TL idari para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını ve kararın kesinleştiğinin görüldüğünü tutanağa yazdırdı. Kararını açıklayan hakim, Serdar Turgut ile Akşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönünden davanın kısmen kabulüne karar vererek, 10 bin TL’nin bu davalılardan faiziyle alınarak davacıya ödenmesine hükmetti. Hakim, Mustafa Dolu yönünden ise davanın pasif husumet nedeniyle reddine karar verdi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:28
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