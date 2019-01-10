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Rögara düşen 90 yaşındaki kadın yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kapağı çalınan rögara düşen yaşlı kadını komşusu kurtardı- Asiye Çetin: "Eve yaklaştığımda kendimi çukurda buldum. Bağırınca komşularım düştüğüm yerden çıkardı"- DESKİ Genel Müdürü Mahmut Güngör: "Ekiplerimiz bir aydır yoğun şekilde çalışıyor fakat bugüne kadar 150 rögar kapağı çalındı"

10 Ocak 2019 Perşembe 15:40
Rögara düşen 90 yaşındaki kadın yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde rögara düşen 90 yaşındaki Asiye Çetin yaralandı.

Dün, tansiyonunu ölçtürmek için Aşağı Mahallesi'ndeki komşularına giden Asiye Çetin (90) yaklaşık yarım metrelik rögara düştü.

Çetin'in yardım çağrısını duyan komşusu Celalettin ile oğlu Taner Cem Tezel, yaşlı kadını bulunduğu yerden çıkardı.

Elinde ve yüzünde doku zedelenmesi oluşan Çetin, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Çetin, gazetecilere, üzeri açık rögarın etrafında herhangi uyarıcı bir levhanın bulunmadığını söyledi.

Yürürken birdenbire boşluğa düştüğünü anlatan Çetin, "Eve yaklaştığımda kendimi çukurda buldum. Bağırınca komşularım düştüğüm yerden çıkardı. Orada 3 tane rögar çukuru vardı. Olaydan sonra hemen kapatılmış. Yaralanmama rağmen şikayetçi olmadım." diye konuştu.

- "150 rögar kapağı çalındı"

Komşusu Celalettin Tezel de rögar çukurunun, yaşlı teyzenin düşmesinin ardından hemen kapatıldığını söyledi.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Mahmut Güngör ise ilçede altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz bir aydır yoğun şekilde çalışıyor fakat bugüne kadar 150 rögar kapağı çalındı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Teyzenin düştüğü sokaktaki rögarların kapağı 4 gün önce takılmıştı. Akşam ne hikmetse kapaklar yok oluyor ve bu kaza meydana gelmiş." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:40
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