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Rögar kapaklarında ilaçlama çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, kent merkezindeki rögar kapaklarında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:06
Rögar kapaklarında ilaçlama çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, kent merkezindeki rögar kapaklarında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Bu kapsamda haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekipler, kent merkezinde bulunan işlek caddelerdeki rögar ilaçlamalarını ise gece saatlerinde yapıyor. Yaya ve araç trafiğinin durgun olduğu zamanların tercih edildiği çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının yaz mevsimine sağlıklı ve rahat girmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.


Yetkililer, vatandaşların, ilaçlama konusundaki istek ve şikayetlerini Mavi Masa’nın 444 44 26 numaralı telefonunu arayarak bildirebileceğini de kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:06
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