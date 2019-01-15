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Suudi Arabistan'a giden Rodrigues'den Fatih Terim itirafı

Galatasaray'dan Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a giden Garry Rodrigues, Fatih Terim ile ilgili itirafta bulundu.

15 Ocak 2019 Salı 18:20
Suudi Arabistan'a giden Rodrigues'den Fatih Terim itirafı

Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, TRT Spor'a konuştu ve ayrılığı ile ilgili mesajlar verirken, hedeflerinden bahsetti.

Galatasaray'da güzel günler geçirdiğini belirten Rodrigues, "Burada olduğum için mutluyum, yeni bir mücadele olacak. Suudi Arabistan'ı ve Cidde'yi sevdim. 2 yıl boyunca güzel anılarım da zor günlerim de oldu. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum, ailem de çok seviyordu. Oğlum İstanbul'da doğdu. Futbol böyle bir şey, şimdi burada mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da her şey mükemmeldi"

Arabistan'da iyi mücadele edeceğini kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray'da her şey mükemmeldi ve iyi bir tecrübe oldu. Suudi Arabistan'ın en iyi takımlarından birine geldim, taraftarları da Galatasaray taraftarına benziyor. Türkiye ile bazı şeyleri karşılaştırmak zor. Hayatımı burada sürdüreceğim ve bana bu fırsatı sunan takım için her şeyi vereceğim" dedi.

"Fatih Terim ayrılmamı istemedi"

Fatih Terim'in ayrılmasını istemediğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Fatih Terim ile özel bir bağımız vardı, benim için bir baba gibiydi. Fatih Terim'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Konuştuk ve ayrılmamı istemedi ama transfer Galatasaray ve benim için faydalı oldu. Herkes Avrupa'ya gideceğimi düşünüyordu ama Al Ittihad'ın teklifi gerçekten güzeldi." diye konuştu.

"Onyekuru yerimi doldurabilir"

Onyekuru'nun yerini doldurabileceğini söyleyen Garry Rodrigues, "Onyekuru neler yapabileceğini gösterdi, umarım göstermeye devam eder. Premier Lig'den gelen kaliteli bir oyuncu, izin verirlerse benim yerimi doldurur" mesajını yolladı.

Galatasaray'ın transfere ihtiyacı olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Galatasaray şimdi daha iyi durumda, tekrar zirveye oynuyor. Futbolda transfer her zaman gereklidir, umarım böyle devam eder. Galatasaray Avrupa'da devam edecek, ligde de şampiyonluğa yakın. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var ama Fatih Terim ne yapacağını bilir" diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:20
  1. İstanbul
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray
  4. Suudi Arabistan
  5. Garry Rodrigues
  6. TRT Spor'
  7. Onyekuru

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