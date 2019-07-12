Rodrigues, İstanbul’a geldi Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Yeşil Burun Adaları asıllı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Yeşil Burun Adaları asıllı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, İstanbul’a geldi.

Sarı-lacivertli kulübün, Al-Ittihad kulübünden kiralık olarak transfer edeceği Rodrigues, gece yarısı İstanbul Havalimanı’na geldi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin karşıladığı başarılı oyuncu havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

28 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe Kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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