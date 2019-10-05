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"Yunanlılar Türk SİHA'larını Rodos kıyılarına gelince farketti"

Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde tarihi adımlar attı. Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paunis Nikolas, "Türk SİHA'ları Afrin'de büyük bir performans gösterdiğinde Yunan basını gerçekleri değil, Erdoğan'ın damadı tarafından yönetilen şirketi tartıştı. Kimse gerçeklere odaklanmadı ancak Türk İHA ve SİHA'ları Rodos Adası yakınlarında uçmaya başladığı zaman bu tehdit olarak hissedildi ve yoğun bir şekilde tartışıldı" yorumunda bulundu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 08:33
"Yunanlılar Türk SİHA'larını Rodos kıyılarına gelince farketti"

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yaşanan hareketlilik, yerli ve milli ürünlerin çoğalması bölge ülkelerince yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde milli savaş gemisi TCG Kınalıada'nın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirdiği tören Yunan ve Kıbrıs Rum basınında yankı buldu.

Bu gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendiren Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paunis Nikolas, savunma sanayisinde atılan adımların çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeler TSK'nın dışa olan bağımlılığını azaltma adına önemli bir etkiye sahip olacak. Halihazırda TSK'nın envanterinin yüzde 70'ini milli silahlardan oluşuyor. Aynı zamanda Pakistan gibi ülkelere yerli sistemlerini ihraç ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Nikolas, savunma sanayisindeki adımların Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin silah ihracatları, Türk diplomasisine sınırsız bir hareket kabiliyeti ve esneklik sağlayacak. Bu durum Türkiye'nin Balkanlardan Karadeniz'e, Ortadoğu'dan Orta Asya'ya kadar önemli bir jeopolitik oyuncu haline getirecektir. Aynı zamanda Afrika'da kurulan üsler Türk etkisini güçlendirecek."

Yunan basını Türkiye'deki gelişmeleri okuyamadı

Yunan ve Kıbrıs Rum basınında, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projesinin ilk dönemlerde ciddiye alınmadığının belirten Nikolas, "Yunan basınında Türkiye'nin silahlanma programı hakkında detaylı konuşan ilk uluslararası ilişkiler bilimcisi bendim. O dönemde Yunanlılar, Türk savunma sanayisinin gerçek kapasitesinin farkında bile değillerdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Rodos yakınlarına gelince fark ettiler"

"Genel olarak, Türkiye'nin çalışmalarını hafife alma eğilimi vardı. Biz tersini söylediğimizde hedef gösterildik. Bayraktar SİHA'ların Afrin semalarında büyük bir performans gösterdiği zaman, Yunan basını SİHA'ların Erdoğan'ın ailesine yakın şirketi tartıştı. Yani konunun özüne odaklanmadı. Ancak Yunanistan, Rodos Adaları yakınlarında 100'den fazla İHA gördüğü zaman bu tehditleri algılamaya başladı."

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 08:33
  1. Türkiye
  2. Paunis Nikolas
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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