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Roche Türkiye 10'uncu kez çocuklar için yürüyor

Roche'nin dünya çapında 2003'ten bu yana sürdürdüğü projesi "Roche Çocuklar İçin Yürüyor" kapsamında, şirket çalışanları ile yürüyerek çocuk yardım kampanyalarına bağış toplanıyor

28 Haziran 2019 Cuma 11:24
Roche Türkiye 10'uncu kez çocuklar için yürüyor

İSTANBUL (AA) - Roche, global yardım projesi "Roche Çocuklar İçin Yürüyor" kapsamında çalışanları ile yürüyerek çocuk yardım kampanyalarına bağış toplamaya devam ediyor.

Roche'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin dünya çapında 2003 yılından bu yana sürdürdüğü projesi "Roche Çocuklar İçin Yürüyor" kapsamında, şirket çalışanları ile yürüyerek çocuk yardım kampanyalarına bağış toplanıyor

Türkiye organizasyonunun 2010 yılında dahil olduğu bu inisiyatif, Roche'nin sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışında önemli yere sahipken, proje, Roche'nin faaliyet gösterdiği topluluklarla sınırlı kalmıyor.

Temel sosyal haklardan mahrum çocuklara daha aydınlık bir gelecek sağlama misyonu taşıyan proje, geleneksel hale gelirken, 2003 yılında 3 şirket bölgesinden bin 300 çalışan ile başlayan sembolik yolculuk, bugüne kadar 164 bölgeden 230 binin üzerinde çalışanı bir araya getirdi.

Şimdiye kadar proje kapsamında 18 milyon İsviçre frangının üzerinde bağış toplanırken, toplanan bağış çocuklar için hayata geçirilen sağlık ve eğitim projelerinde değerlendirilmek üzere dünya genelinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışlandı.

Roche Grubu bünyesinde Türkiye'de faaliyet gösteren Roche İlaç ve Roche Diagnostik çalışanlarını bu yıl da yine ortak bir amaç etrafında buluşturan proje, gönüllülük esasına dayanırken, çalışanların bir ay boyunca farklı aktivite ve kampanyalar yoluyla topladıkları bağışlar ve şirketin bu tutara denk gelen kurumsal katkısının yarısı, dünya genelinde çocukların hayatlarını iyileştirmek için eğitim ve sağlık programlarına yönlendiriliyor. Diğer yarısıyla da Unicef Türkiye'nin "Tarım İşçisi Çocukları" ve "Kız ve Erkek Çocuklar Arasında Eşitlik" projeleri destekleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:24
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