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Roche, ilk yarıda satışlarını yüzde 9 artırdı 

Roche, grup satışlarını yüzde 9 artırarak 30,5 milyar İsviçre frangı seviyesine çıkardı

30 Temmuz 2019 Salı 11:40
Roche, ilk yarıda satışlarını yüzde 9 artırdı 

İSTANBUL (AA) - Roche, grup satışlarını yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artırarak 30,5 milyar İsviçre frangına yükseltti.

Roche, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirketin grup satışları, sabit kur cinsinden bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak 30,5 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı.

İlaç bölümünün satışları yüzde 10 artışla 24,2 milyar İsviçre frangı seviyesine çıkarken, diagnostik bölümünün satışları yüzde 2 yükselerek 6,3 milyar İsviçre frangı olarak gerçekleşti.

2019'da satışlarda orta-yüksek tek haneli büyüme ve satışlara paralel olarak hisse başına yüksek kazanç artışı bekleyen Roche, ayrıca İsviçre frangı cinsinden daha da yüksek temettü artışı gerçekleştirmeyi öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup Üst Yöneticisi Severin Schwan, 2019'un ilk 6 ayında grup olarak çok güçlü sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

İlaç biriminde sundukları yenilikçi tedavilere yönelik talebin yüksek olması ve kanserle mücadelede önemli tedavi seçeneklerini temsil eden iki yeni tedavileri için sağlık otoritelerinden aldıkları hızlandırılmış onayların kendilerini çok memnun ettiğini belirten Schwan, "Ayrıca diagnostik birimimizin immünodiagnostik alanındaki ilerlemesi ve özellikle ikinci çeyrekte genel faaliyetlere yayılan güçlü büyümesi, bizi bu başarıya taşıdı. İlk yarıda sergilediğimiz bu performans, 2019’un tamamı için öngörülerimizi de iyileştireceğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:40
  1. Roche
  2. Severin Schwan

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