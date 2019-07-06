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Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Kapadokya’da düzenlenen balon festivalinin üçüncü gününde gökyüzü figürlü balonlar ile şenlendi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15
Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Kapadokya’da düzenlenen balon festivalinin üçüncü gününde gökyüzü figürlü balonlar ile şenlendi.


Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’nın ev sahipliğinde devam ederken bu sabah Ürgüp’ten uçan hayvan figürlü balonlar gökyüzünü şenlendirdi. Ürgüp Belediyesi festival alanından havalanan sıcak hava balonlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken gökyüzünde figürlü balonların şenliği vardı.


“Robotlar, arılar, inekler, fareler Kapadokya semalarında uçtu”


Pasha Balloons tarafından düzenlenen ve Ürgüp Belediyesi’nin ev sahipliğinde devam eden Kapadokya balon festivalinde bu sabah gökyüzü robot, arı, inek, fare, kurbağa, uçak, ters balon figürleri ile şenlendi. Çeşitli figürlere sahip sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken sabahın erken saatlerinde festival alanına gelen yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.


Kaymakam Maraşlı, “Balon festivaline ilgi bizleri mutlu etti”


Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı Kapadokya’da ilkini düzenlediğimiz Kapadokya balon festivaline olan ilgi bizleri son derece mutlu etti dedi. Maraşlı, “İlkini düzenlediğimiz Kapadokya balon festivalinin Ürgüp’te bugün ikinci kalkışlarını izliyoruz. Bölgemizde üç gündür devam eden festivalimiz vatandaşların ilgi ve alakasından dolayı çok daha keyifli geçmektedir. Sabah balon kalkışları, akşamları ise Ürgüp Belediyesi tarafından ilçemizde düzenlenen konserler ile birlikte çok olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah yöremize, bölgemize ve turizmimize katkılı olduğunu umut ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin balon festivaline ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Ürgüp’ümüzün tanıtılması hususunda, bölgemizde ki insanların eğlenmesi hususunda ve turizme farklı alternatif getirmesi anlamında çok mutluyuz” şeklinde konuştu.


Kapadokya balon festivaline katılan turistler ise Kapadokya balon festivalinde mükemmel bir görsel şölen izliyoruz, fotoğraflardan daha güzel herkesin kesinlikler gelip görmesi bir festival diye görüş belirttiler.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15
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