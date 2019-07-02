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Robotik futbol takımından Avustralya çıkarması

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders, bu yıl 8’incisi düzenlenen Robotik Dünya Kupası’na katılmak üzere Avustralya’nın Sydney kentine gitti.

02 Temmuz 2019 Salı 11:52
Robotik futbol takımından Avustralya çıkarması

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders, bu yıl 8’incisi düzenlenen Robotik Dünya Kupası’na katılmak üzere Avustralya’nın Sydney kentine gitti.


22 saat süren yolculuğun ardından Sydney şehrine ulaşan NEUIslanders takımı, yarışma alanında ilk gün robot kontrollerini yaparak, simülasyon testlerini gerçekleştirdi.


Bakım ve simülasyon çalışması yaptılar


Uzun bir uçuşun ardından robotları eksiksiz ve hasarsız bir şekilde Sydney’de teslim alan ekip, Pazartesi günü başlayan antrenman günlerinde robotların son bakımlarını yaptı. Yolculuk sırasında tartışılan yeni algoritmalar takımın yapay zekasına eklenerek simülasyon çalışmaları gerçekleştirildi.


İlk maç perşembe günü


NEUIslanders ekibi, 4 Temmuz Perşembe günü yerel saatle ilk maçını 16:30’da, ikinci maçını 5 Temmuz günü 11:30 ve gruptaki son maçını ise 6 Temmuz günü saat 9:30’da oynayacak.


Takımın antrenman ve maçları facebook ile youtube üzerinden canlı olarak izlenebilecek.


Opera binasını gezdiler


NEUIslanders ekibi aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı üzerinde olan robotlarını alarak dünyaca ünlü opera binasına ziyarette bulundular.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:52
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