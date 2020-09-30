Robot hemşire Nesli teması en aza indirdi

Küçük bir buzdolabını andıran Nesli, siber fiziksel sistem sayesinde kan alma ünitesindeki sekreterlerin görevini üstleniyor, bilgisayar görüşüyle tüpleri ayırt ediyor, etiketliyor ve kullanıma sunuyor. Nesli, hastaların kan alma biriminde geçirdiği süreyi de kısaltıyor. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, zeki robot Nesli’nin içinde kamera bulunduğunu ve yapay zeka akışlı bir algoritmaya bağlı olduğunu belirterek “Nesli ile sağlık personeli ve hasta arasındaki temas en aza indi” dedi.