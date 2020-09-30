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Korona Virüs Robot hemşire Nesli teması en aza indirdi
Korona Virüs

Robot hemşire Nesli teması en aza indirdi

Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan bilgisayar mühendisi Prof. Dr. Prof. Dr. Süleyman Sevinç'in emekli olduktan sonra annesinin anısına geliştirdiği yerli robot ‘Nesli’, Kovid-19 döneminde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kan alma biriminde hemşire yardımcısı olarak göreve başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:52:00 -
Robot hemşire Nesli teması en aza indirdi

Küçük bir buzdolabını andıran Nesli, siber fiziksel sistem sayesinde kan alma ünitesindeki sekreterlerin görevini üstleniyor, bilgisayar görüşüyle tüpleri ayırt ediyor, etiketliyor ve kullanıma sunuyor. Nesli, hastaların kan alma biriminde geçirdiği süreyi de kısaltıyor. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, zeki robot Nesli’nin içinde kamera bulunduğunu ve yapay zeka akışlı bir algoritmaya bağlı olduğunu belirterek “Nesli ile sağlık personeli ve hasta arasındaki temas en aza indi” dedi.

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