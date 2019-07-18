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Robogait cihazı 550 felçli hastaya umut oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren ’Robogait’ cihazı hastalara umut oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:55
Robogait cihazı 550 felçli hastaya umut oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren ’Robogait’ cihazı hastalara umut oldu. Hastanede 6 yıldır Robogait cihazıyla hizmet verilirken, yürüme bozukluğu ve felçli olan 550 hastanın ise tedavisi sağlandı.


Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ve Alanya Belediyesinin katkılarıyla satın alınan ve 10 Nisan 2013’te Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne bağışlanan Robogait cihazı hastalara umut olmaya devam ediyor. Bu cihaz travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğinin kaybı durumlarında tedavi için ciddi önem taşıyor. Bu sistem ile hastanın kas, kemik ve eklemlerinden beyine sürekli besleme sağlayarak, yürüme yeteneğinin tekrar kazanımı ve geliştirilmesi sağlanıyor.



550 kişi tedavi edildi


Türk bilim adamları tarafından üretilen ve felçli hastaların rehabilitasyon sürecini hızlandıran Robogait cihazı ile şehir dışından gelen hastalara da yatarak tedavi olma olanağı sunulurken, hastanede bu cihaz sayesinde 550 kişiye 5 bin 700 seans ile tedavisi sağlandı.



“Dışarıdan gelen hastalara Robogait cihazıyla hizmet vermekteyiz”


Robogait tedavisi hakkında bilgi veren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Özgül, 2013 yılından beri hastanede 550 kişinin tedavi edildiğini söyledi. Özgül, "Hastalar yıllık 30 seans olacak şekilde tedaviden faydalanabiliyorlar. Her seans yaklaşık 40 dakika sürüyor. Hem bölgemizde olan hem de dışarıdan gelen hastalara Robogait cihazıyla hizmet vermekteyiz. Çocuklar da dahil olmak üzere hareket problemi yaşayan, nörolojik problemi olan hastalar Robogait cihazıyla fizik tedavi alabiliyorlar. Özellikle yürüme becerisini kaybetmiş inmeli, omurilik zedelenmesi ve serebral palsi olan hastalar bu cihazdan fayda görebilmekteler. Rahatsızlığı olan hastalar fizik tedavi hekimlerimizin muayenesi sonrasında erken dönemde Robogait tedavi almaya başlıyorlar ve ne kadar bu cihazdan tedavi almaya erken başlarlarsa gördükleri fayda da o kadar yüksek oluyor” dedi.



“Tedavimde ilerlemeler var”


Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten suya atladıktan sonra kısmi felç olan 27 yaşındaki Ramazan Can Okşan, Fethiye’den gelip burada tedavi olduğunu söyledi. Okşan, "Ben Fethiye’den geldim. Araştırdım, Alanya’nın daha iyi olduğu söylediler ben buraya gelerek tedaviye başladım. Şu an Robogait tedavisi görüyorum ve gayet memnunum. Geçen sene de tedavi olmak için buraya geldim. Buradaki ilgi alakadan da gayet memnunum. Tedavimde ilerlemeler var. Tedaviye başladığım süreyle şimdiye kadar ciddi farklar var” diye konuştu.



“Rahatsızlığı olan bütün arkadaşlarımın buraya gelmesini istiyorum”


Beyin kanaması nedeniyle sol tarafından kısmı ferç olan 39 yaşındaki Gurbet Dursun ise, internetten araştırarak bu hastaneyi bulduğunu söyledi. Dursun, "İnternetten araştırma yaptım. Bu hastanede Robogait tedavisi olduğunu gördüm. Daha sonra Diyarbakır’dan gelerek burada tedaviye başladım. Her şey çok güzel gidiyor. Benim gibi böyle rahatsızlığı olan bütün arkadaşlarımın buraya gelmesini istiyorum. Belki bir umut olur. Ben tedavi olduğum süreç içerisinde adımlarımı daha iyi atmaya başladım. Tedavim de iyi gidiyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:55
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