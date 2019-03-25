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‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen “Robocon 2019” etkinliğinin büyük patlama kategorisinde şampiyon oldu, 50.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:25
‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen “Robocon 2019” etkinliğinin büyük patlama kategorisinde şampiyon oldu, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda da fizik ve biyoloji dalında ikincilik derecesini elde etti.


Bilime ışık tutacak genç mucitleri yetiştiren Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, yarışmalardan ödülle dönmeye devam ediyor. Bilim Merkezi’nin 4 ay önce üniversite öğrencilerini bir araya getirerek oluşturduğu Ar-Ge Takımı, geliştirdikleri robot ile 24-25 Mart’ta Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ulusal çapta gerçekleştirilen “Robocon 2019” etkinliğinin büyük patlama kategorisinde şampiyon olurken, aynı etkinliğin yıldız savaşları kategorisinde ise ikinci oldu.



İki ödül de TÜBİTAK’TAN


İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde düzenlenen 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Avrupa Bölge Finali’ne de biyoloji dalında 2, matematik, fizik ve tarih dallarında birer olmak üzere toplam 5 proje ile katılan Bilim Merkezi bu yarışmadan da ödülle dönmeyi başardı. Bilim Merkezi öğrencileri Nil Aysima Şimşek “Radyo Dalgaları ile Elektromagnetik Haberleşme” isimli projesi ile fizik kategorisinde, Mehmet Çığır ve Deniz Bağlı ise “Tuz Stresi ve Yonca (Medicago sativa) Allelopatisine Karşı Bamya(Abelmoschus esculentus L.) ve Çengelköy Hıyarı (Cucumis sativus L.) Bitkilerinde Kekik(Origanum onites L.) Ekstraktının Etkisinin Araştırılması” isimli projeleri ile biyoloji dalında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:25
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