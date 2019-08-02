0553 313 94 23

Robert Kennedy'nin torunu 22 yaşında öldü

02 Ağustos 2019 Cuma 14:18
Robert Kennedy'nin torunu 22 yaşında öldü

ANKARA (AA) - ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kendisi gibi suikast sonucu ölen kardeşi, eski Senatör Robert Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Robert ve Ethel Kennedy çiftinin beşinci çocuğu Courtney'in 22 yaşındaki kızı Saoirse yaşamını yitirdi.

Kennedy ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili Saoirsemizin kaybıyla kalplerimiz paramparça oldu. Hayatı umut, söz ve sevgi ile doluydu." ifadesine yer verildi.

Büyükannesi Ethel Kennedy de "Dünya bugün biraz daha az güzel." ifadesini kullandı.

Haberde, Massachusetts eyaletinin Hyannis Port bölgesindeki Kennedy konutundan acil servisin arandığı, Kennedy Hill'in kaldırıldığı Cape Cod Hastanesinde öldüğünün duyurulduğu aktarıldı.

Saoirse Kennedy Hill'in ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, ABD medyasında Saoirse'nin aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş olabileceği iddiaları yer aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

New York Times gazetesi de Boston Üniversitesinde iletişim öğrenimi gören Kennedy Hill'in geçmişte depresyon geçirdiğini yazdı.

Saoirse, 2016'da bir okul gazetesine "Depresyonum ortaokul yıllarımın başına dayanıyor ve hayatımın geri kalanı boyunda benimle olacak." diye yazmıştı.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD'de 1968 yılındaki başkanlık seçiminde Demokrat Partiden aday olan kardeşi Robert Kennedy, seçimden bir süre önce yine bir suikasta kurban gitmişti.

Eski Başkan Kennedy'nin oğlu John F. Kennedy Jr. da 1999'da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu ölmüştü. Kazada, John F. Kennedy Jr'ın eşi de hayatını kaybetmişti.

- John Kennedy suikastı

Stefano Vaccara, John Kennedy cinayetinin detaylarını ve nedenlerini ABD istihbarat birimlerinin raporlarından da derlediği bilgilerle "Carlos Marcello, JFK suikastının ardındaki kişi" adlı kitabında anlatmıştı.

Vaccara, 2013'te, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Muhabirleri Derneği (UNCA) tarafından düzenlenen, kitabının tanıtım resepsiyonunun ardından AA'ya yaptığı açıklamada, mafya lideri Carlos Marcello'nun Kennedy ailesiyle yaşadığı mücadele ve özellikle Adalet Bakanlığı görevini yürüten Robert Kennedy'nin Marcello'yu adalet önüne çıkarma çalışmalarının cinayetin nedeni olduğunu söylemişti.

"Başkan John Kennedy, kardeşi Robert'ın Amerika'da mafyaya savaş açması nedeniyle öldürüldü. Eğer Marcello, Kennedyleri etkisiz hale getirmeseydi, suç imparatorluğu yıkılacaktı." diyen Vaccara, Robert Kennedy'nin bakan olmadan önce yayınlanan kitabında, ABD'nin gerçek düşmanının mafya olduğunu yazdığını kaydetmişti.

Robert Kennedy'nin o dönemde mafyanın bir numaralı düşmanı haline geldiğini ifade eden Vaccara, "Robert Kennedy, Oswaldo'nun Ruby tarafından öldürülmesiyle cinayetlerin arkasındaki gücü anlamıştı." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:18
  1. Robert Kennedy
  2. Saoirse Kennedy Hill

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizlispor’da Kehinde ile yollar ayrıldı
    1. Denizlispor’da Kehinde ile yollar..
    2. Suriye konulu 13. Garantörler..
    3. Geleceğin bilim insanları uzayın..
    4. Sağlık personel alımları | Üniversite..
    5. "Yeni bir siyaset anlayışını..
    6. Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı
    7. PKK'lı teröristleri tedavi eden..
    8. Mikroskop eğitimi tamamlandı
    9. Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü..
    10. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin..
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    13. Rusya, INF Anlaşması’nın sonlandığını..
    14. Yusuf Kaplan’dan eğitimde millileşme..
    15. Kaçak tur satışı yapanlara göz..
    16. El emeği ürünler her cumartesi..
    17. Ahmet Ağaoğlu: "Lille’in Yusuf Yazıcı..
    18. Kırsal kalkınma destekleri başladı
    19. Bu cezaevinde her şey organik
    20. Başkan Altay’dan yanan silah..
    21. Almanya'dan Çin'e motosikletle..
    22. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    23. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler..
    24. Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Ağrı’da kurban kesim ücretleri belli..
    26. Büyük davalar, büyük çilelerle kaimdir
    27. İGA'dan açıklama
    28. MHP İl Başkanı Karataş, sendika..
    29. Özel sporcu Muhsine Gezer'den altın..
    30. Gaziantep gastronomisi Gastroantep..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin