Rmazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
Ramazan Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi sonrası vatandaşlar 9 günlük tatil hesapları yapmaya başladı.
Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlarda uzun bayram tatili hesapları yapmaya da başladı.
Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak.
Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp hafta sonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.
Bayram günleri
30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili.
2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1’inci günü.
3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2’nci günü.
4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3’üncü günü.
5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü.
6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü.
7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.