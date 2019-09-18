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Rizespor taraftarları Diyarbakırlı annelere destek oldu

Rizespor taraftarları, PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde nöbet tutan acılı annelere destek olmak adına onları ziyarette bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:46

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakırlı annelere bir destek de taraftarlardan geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan acılı annelere Rizespor taraftarları ziyarette bulundu.

"Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da gelsin"

Ziyarete giden taraftarlar Diyarbakır'da zorla gasp edilen evlatlarını PKK'nın elinden alabilmek için direnen annelerin haklı direnişine destek oldular.

Ziyarete giden taraftar adına konuşan Ali Torlak şunları dile getirdi: "Rizespor taraftarı olarak bu haklı direnişin yanında olmak için geldik. Önce Trabzonspor geldi, sonra biz geldik. Şimdi Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın da gelmesini; spor camiasının bu haklı direnişte bu annelerimizin yanında olmalarını istiyoruz.

"Kazla ironi yapan şovmenlere de hesabı sorulacak"

Burada Kaz Dağları'ndaki gibi ağaç nöbeti tutulmuyor. Burada evlat nöbeti tutuluyor. Burada evlatlar için yanlarında olun. Böyle elinde kazla ironi yapan şovmenler (Cem Yılmaz), onlara da bir gün bunun hesabı sorulacaktır. Onlar da bir gün bu vatandaşın karşısında hiçbir zaman dik duramayacaklardır. Bizler buraya geldik, bu annelerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Annelerimizin de inşallah evlatlarına kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Biz de kavuşmalarını Allah'tan niyaz ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun, Allah'a emanet olun."

-Cem Yılmaz'ın büyük tepkilere neden olan Kaz Dağları ironisi

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:46
  1. Trabzon
  2. terör örgütü PKK
  3. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP
  4. Diyarbakır İl Binası
  5. evlat nöbeti
  6. acılı anneler
  7. Rizespor
  8. Kaz Dağları
  9. Cem Yılmaz
  10. Kur'an-ı Kerim
  11. Fenerbahçe
  12. Beşiktaş
  13. Galatasaray

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