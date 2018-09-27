Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Rize-Fener maçının hakemi kim?

Fenerbahçe ve Rizespor taraftarları Süper Lig'in 7'inci haftasında Rize’de oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Rizespor-Fenerbahçe maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak. Rizespor - Fenerbahçe maçının hakemi ise Cüneyt Çakır.

FENERBAHÇE MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçına ilk on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alan pas organizasyonları yaparak sonrasında gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertiler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 27 Eylül Perşembe günü Can Bartu yapacağı çalışmayla devam edecek.