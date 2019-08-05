Rize’nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor. Rize’nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu.

Rize’nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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