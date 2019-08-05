Rize’nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.
Rize’nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu.05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:18
Rize’nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.
YORUM YAZ